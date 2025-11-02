التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في العاصمة البحرينية المنامة، وزيرة السياحة في مملكة البحرين فاطمة بنت جعفر الصيرفي، على هامش أعمال منتدى بوابة الخليج 2025.

وبُحثت خلال اللقاء سبل تطوير التعاون السياحي بين المملكتين، وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الترويج للمملكتين إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية واحدة، وتعزيز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين الشقيقتين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأشارت الصيرفي إلى أن اللقاء يأتي في إطار مساعي مملكة البحرين لترسيخ التكامل السياحي الخليجي، وتوحيد الجهود الرامية إلى تقديم المنطقة وجهة سياحية موحدة على الخريطة العالمية، وتعزيز آفاق الشراكة من خلال إطلاق باقات سياحية مبتكرة والترويج المشترك، بما يسهم في تعزيز السياحة البينية.

‎من جانبه نوه الخطيب بما حققته البحرين من إنجازات بارزة في مجال تطوير البنية التحتية السياحية وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في تطوير المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي الخليجي.