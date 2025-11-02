استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه، قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد ركن لطفي بن سمها، يرافقه منتخب جازان للأفواج الأمنية لكرة القدم.

وهنأ نائب أمير جازان منتخب الأفواج، بمناسبة تحقيقهم المركز الأول في بطولة الأفواج لكرة القدم في نسختها الثانية على مستوى منتخبات الأفواج الأمنية بالمملكة.

من جانبه، أعرب قائد الأفواج الأمنية وأعضاء المنتخب عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما وتشجيعهما، مؤكدين أن هذا الفوز يحفزهم لتحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة.