أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، تبنّت نهجاً إستراتيجياً لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم الفساد، إدراكاً لما تمثله من تهديد للتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وقد ركّزت على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُعزّز النزاهة والشفافية، وتُساهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضاف خلال ترؤسه أمس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين المنعقد في مدينة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا: تدرك المملكة الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة عمل مكافحة الفساد في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد لبناء مجتمع يقوم على العدالة والازدهار، مشيرا إلى أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) يُعدّ من أبرز منجزات المجموعة، لما أسهمت به من تعزيز للتعاون الدولي وتيسير لاسترداد الأصول المنهوبة، معربا عن تطلعاته بأن تواصل دول مجموعة العشرين دعمها الفاعل لتطوير الشبكة ودعم أهدافها وتحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها، لافتا إلى التحديات المتمثلة في غياب أدوات دقيقة وموضوعية لقياس أثر الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتقديم توصيات عملية لتطوير هذه الأدوات، موضحا بأن المملكة تعاونت مع عدد من المنظمات الدولية لتطوير أدوات تُمكّن الدول من تقييم فاعلية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.