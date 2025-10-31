في حوار مباشر جمع القيادة بالميدان، التقى وزير التعليم يوسف البنيان، أمس الخميس، منسوبي ومنسوبات تعليم جدة من مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وعدد من القيادات التعليمية.

جاء اللقاء في أجواء من التفاعل والشفافية، حيث استمع إلى مداخلات الميدان التعليمي حول الاحتياجات الفعلية للمدارس، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، والرؤى المقترحة لتطوير الأداء وتحسين البيئة المدرسية.

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية المستقبلية، التي تركز على تأهيل المعلم وتطوير المناهج وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل معرفي منافس عالمياً، وقادر على الإسهام في نهضة الوطن بعلمه ومهاراته.

لقاء جدة، الذي اتسم بالصراحة والمشاركة الفاعلة، جسّد توجه وزارة التعليم نحو الاستماع للميدان، واستلهام الحلول من خبرات العاملين فيه، لتبقى المدرسة نقطة الانطلاق الأولى لصناعة مستقبل التعليم في المملكة.