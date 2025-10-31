«وقاية» تُطلق «أماكن معززة للصحة» لرفع متوسط العمر إلى 80 عاماً

دشّنت هيئة الصحة العامة (وقاية) مشروع برنامج «أماكن معززة للصحة» ضمن جهودها في تعزيز مفاهيم الصحة العامة ورفع جودة الحياة في المجتمع، وذلك في إطار تفعيل أعمالها ومبادراتها الوطنية، ضمن مشاركتها في النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المرافق العامة والخاصة لتصبح بيئات داعمة للصحة من خلال تصميم وتنفيذ وتقييم تدخلات ومبادرات تُسهم في تحسين أنماط الحياة الصحية وتقليل الحوادث والإصابات، بما ينعكس إيجاباً على رفع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى (80 عاماً) بحلول عام 2030، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر رفع جودة الحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والحد من الأمراض غير السارية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، إضافةً إلى تحقيق أهداف «وقاية» الإستراتيجية المتعلقة ببناء تدخلات صحية محوكمة، والارتقاء بقدرات القوى العاملة، وتعزيز الشراكات الوطنية لتحقيق الوقاية المستدامة.