برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تنطلق فعاليات مؤتمر «أبشر 2025» خلال يومي 18 و19 ديسمبر القادم في الرياض، بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية والتحوّل الرقمي.

ويأتي المؤتمر هذا العام بمفهوم جديد ونهج مبتكر، يجسّد ريادة المملكة في مجال الحكومة الرقمية، ويُبرز أحدث الابتكارات الوطنية في التحوّل الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة العالمية في هذا المجال.

وسيشتمل المؤتمر على إطلاق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة، إلى جانب معرض تقني يستعرض أحدث المنجزات والحلول المبتكرة، وأكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مجالات التقنية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية، والأمن والسلامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وتتضمن أجندة المؤتمر إطلاق مبادرة «أبشر طويق» في الأول من ديسمبر 2025؛ وتهدف إلى تمكين وتأهيل أكثر من 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف المناطق، لبناء كوادر وطنية مميّزة في مجالات التقنية والتحوّل الرقمي، وتشمل المبادرة هاكاثون أبشر طويق -الأول من نوعه- بجوائز تصل إلى مليون ريال، إلى جانب أكثر من 80 برنامجاً احترافياً بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال التقني، إضافة إلى تحدٍّ برمجي تنافسي عبر منصة أكاديمية طويق للتحديات.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض منجزات المشاركين في أسبوع أبشر طويق وتكريم الفائزين في مختلف المسارات التقنية.

ويُعد مؤتمر «أبشر» في نسخته الأولى هذا العام منصة وطنية رائدة تعكس تطور منظومة وزارة الداخلية في مجال التقنية، وتبرز المنجزات الرقمية الوطنية، وتجمع تحت مظلتها المختصين والقيادات الحكومية وروّاد الأعمال لاستشراف مستقبل التحوّل الرقمي في المملكة.