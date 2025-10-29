ولي العهد يستعرض علاقات التعاون المشترك مع رئيس كوبا

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، رئيس وزراء جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، والوفد المرافق له، على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة، وفرص تطويرها.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا الدكتور وليد الحمودي.