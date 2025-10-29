رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، أمس، مستقبلاً في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، وزير الخارجية. وزير الداخلية، خلال لقائه في الرياض أمس، رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع.
بتوجيهٍ من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وأكد وزير الداخلية أن اللقاء جاء انطلاقاً من حرص ولي العهد على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات خاصة الأمنية منها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الأمنية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد علي عبدالله الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي خالد فريد حضراوي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.

فيما حضره من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.

