تستضيف «هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المؤتمر السادس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، الذي يجمع نخبة من المختصين وصُنّاع القرار من أكثر من 30 دولة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2025 في مدينة الرياض.

ويُعد المؤتمر، الذي يحمل عنوان «نحو ممارسات ضمان جودة عالية الأثر: مشاركة أصحاب المصلحة وتمكين الطلبة»، من أبرز الفعاليات الأكاديمية على مستوى المنطقة؛ ويهدف إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك عبر مشاركة خبراء دوليين وممثلين لبيوت الخبرة العالمية، ويشتمل على 4 جلسات علمية مركزة وأكثر من 50 ورقة علمية محكمة، كما يهدف المؤتمر لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ومؤسسات التعليم العالي، ويتوقع حضور ما يقارب 1,000 مشارك، يمثلون أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بجودة مؤسسات التعليم العالي، وهيئات الاعتماد والجودة بالوطن العربي، والأكاديميين والباحثين، والطلبة والخريجين، وممثلي سوق العمل.

وتأتي استضافة هذا الحدث، تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به المملكة، ممثلة بهيئة تقويم التعليم والتدريب في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ إذ تُعد الهيئة عضواً مؤسساً وفاعلاً في الشبكة العربية لضمان الجودة، كما تشارك بانتظام في فعاليات الشبكة إقليمياً والفعاليات المشابهة دولياً، مما رسّخ مكانتها بيت خبرة إقليمي وعالمي في هذا المجال.

ويمثل المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الهيئات العربية من جهة، والأكاديميين والباحثين من جهة أخرى، ويتيح فرصة لاستعراض التجربة السعودية الرائدة في تطوير ممارسات الجودة في التعليم العالي، بما في ذلك تطبيق «النموذج السعودي للجودة».

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في العملية التعليمية، وتمكين الطلبة من لعب دور أكبر في صنع القرار وتطوير معايير الجودة ومحتوى المناهج، إضافة إلى بناء شراكات قوية مع خبراء الجودة؛ للاستفادة من خبراتهم في الأنشطة المستقبلية للهيئة، ويُعد هذا الحدث فرصة مهمة لاستعراض إنجازات المملكة في التعليم العالي، ونقل صورة مشرقة عن التطور الذي وصلت إليه على مختلف الأصعدة.

ويتضمن البرنامج جلسات علمية وورش عمل متخصصة، تناقش أحدث الممارسات في ضمان الجودة، إضافة إلى لقاءات وحوارات مباشرة مع خبراء وممثلي هيئات اعتماد عربية ودولية؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون والابتكار في قطاع جودة التعليم العالي.