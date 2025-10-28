شهّرت وزارة التجارة بمالكة تموينات، إثر صدور حكم قضائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة 90 منتجاً منتهي الصلاحية (حلويات، مكرونة، كيك، معطر) معروضة للبيع لدى المنشأة بمحافظة الطائف، وبناءً عليه تم مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة فرض غرامة مالية قدرها 700 ريال، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ونشر الحكم على نفقة المخالفة.

وتؤكد «التجارة» التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.