مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية.

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.

وأثنى المفتي خلال الاستقبال على الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية وفق اختصاصها لا سيما تلك التي تتعلق بالمساجد والجوامع، مؤكدًا أهمية دور الوزارة في تبصير الناس تجاه الأمور والواجبات الدينية وفق رسالة الإسلام السمحة.

من جهته، أعرب الوزير آل الشيخ عن تهنئته للمفتي بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى أن يوفقه، ويعينه لخدمة الإسلام والمسلمين وفق رسالة هيئة كبار العلماء السامية.