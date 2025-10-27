رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي انطلاق فعاليات «موسم التشجير الوطني 2025» النسخة الثانية، خلال استقباله بالإمارة مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة خالد بن حسن الحازمي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد آل عطيف.

وغرس أمير جازان -رمزيا- أولى الشتلات إيذانا بانطلاق فعاليات الموسم في محافظات ومراكز منطقة جازان.

وأكد أمير المنطقة، بهذه المناسبة، أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية في إنجاح موسم التشجير، ودعم المبادرات البيئية المستدامة التي تسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، مثمنا أهمية استمرار الجهود في حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية، وتوسيع المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي موسم التشجير الوطني في نسخته الثانية امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، من خلال تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتشجيع زراعة النباتات المحلية الملائمة، إضافة إلى رفع الوعي بالممارسات البيئية السليمة، وتعزيز ثقافة التطوع، وتجسيد التكامل بين مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.