برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، دشن وكيل المحافظة مصلح البقمي معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع2026»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة من الموهوبين والموهوبات.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف أن المعرض يمثل منصة علمية متقدمة تُبرز قدرات الطلبة في مجالات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والهندسة الحيوية، مشيرةً إلى أن هذه المبادرات التعليمية تسهم في تمكين جيل رقمي مبتكر يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وبيّنت أن المسابقة شهدت تسجيل أكثر من 13 ألف طالب وطالبة، وقرابة 2000 مشروع علمي، تأهل منها 50 مشروعًا للعرض الختامي، تغطي مجالات البيئة المستدامة والتقنيات الصحية واقتصاديات المستقبل.