القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين سوزان دوغان، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين سوزان دوغان، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.