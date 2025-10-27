اكتشاف 70% من حالات السرطان في مراحلها المبكرة الأمراض المزمنة مسؤولة عن 74% من الوفيات رفع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79 عامًا

كشَف وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال كلمته في ملتقى الصحة العالمي المقام في مدينة الرياض، سلسلة من المنجزات الصحية اللافتة التي تعكس التحول الاستراتيجي في القطاع، وتأثيره المباشر على جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع السعودي، مؤكداً أن الأمراض المزمنة تتسبب في 74% من الوفيات حول العالم، وهو ما جعل مكافحتها محورًا رئيسيًا في خطط المملكة الصحية.

وأكد الجلاجل أن جهود الوقاية أثمرت عن انخفاض وفيات الأمراض المزمنة في المملكة بنسبة 40%، متجاوزة مستهدف الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المملكة باتت تكتشف 70% من حالات السرطان في مراحلها المبكرة بفضل التحول الصحي.

وفي جانب تعزيز الحياة الصحية منذ البداية، أوضح الوزير أن أكثر من 6 ملايين زوج وزوجة استفادوا من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، ما رفع نسبة الاستجابة للمشورة الوراثية من 15% إلى 85%، فيما بدأ نحو 3 ملايين مولود حياتهم بأمان عبر برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة.

وفي دلالة على التحسن النوعي لمؤشرات الحياة، أعلن الجلاجل عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 74 عاماً في 2016 إلى 79 عاماً في عام 2025، وهو ما يشكّل انعكاسًا مباشرًا للبرامج الصحية الوقائية والتحول الرقمي.

وعلى صعيد البحث والابتكار، قال الوزير إن عدد الأبحاث السريرية في المملكة ارتفع بنسبة 51% خلال عام واحد، مشيرًا إلى إطلاق تجربة سريرية لطبيب الذكاء الاصطناعي (AI Physician) بالتعاون مع شركتي HUMAIN وLEAN.

كما كشف إطلاق "المدرب الصحي الذكي" بالشراكة مع Google عبر تطبيق صحتي، ليكون مرشدًا صحيًا شخصيًا لكل مستفيد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب الاستثمار، أكد أن قطاع الصحة يشهد تحوّلاً اقتصاديًا كبيرًا، معلنًا استثمارات تتجاوز 124 مليار ريال سعودي سيتم توقيعها خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي، ما يعزز من مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في صناعة الصحة والابتكار الطبي.

وختم وزير الصحة كلمته بتأكيد أن ما تحقق هو بداية لمسار مستدام يقوده الاستثمار في الوقاية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتمكين الإنسان ليعيش حياة أطول وأكثر صحة.