دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، فعاليات معرض «وظائف 2025» في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران إكسبو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التوظيف والتدريب والتأهيل.

واطلعا خلال جولتهما في أجنحة المعرض على الخدمات والفرص الوظيفية التي تقدمها الجهات المشاركة، واستمعا إلى شرحٍ من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، حول أبرز أهداف المعرض، ومكوناته، والبرامج المصاحبة له، والفرص المطروحة أمام الباحثين والباحثات عن عمل.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما توليه القيادة الرشيدة من دعمٍ واهتمامٍ بالكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم، يجسّد حرصها الدائم على تمكين أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود في تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ونوّه إلى أن المعرض يمثل أحد النماذج الداعمة لتوجهات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التوطين، وتمكين الشباب والشابات من فرص عمل نوعية تواكب التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية أمير المنطقة الشرقية وحضور نائبه، مؤكداً أن ذلك يمنح المعرض دعماً مؤسسياً كبيراً يعزز من أثره في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، لافتاً إلى أن المعرض يُعد منصة مميزة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، وتتيح التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل ومسؤولي الموارد البشرية وأصحاب القرار.

وأضاف الرزيزاء أن نسخة هذا العام تتميز بتوسّع قطاعات المشاركة وإطلاق مبادرات نوعية لتأهيل الشباب من خلال «جادة الإرشاد المهني» التي تقدم جلسات توجيهية وبرامج تدريبية تعزز جاهزية الباحثين عن العمل، وتدعم بناء علاقات مهنية تسهم في تطوير مستقبلهم الوظيفي.

ويُذكر أن غرفة الشرقية أطلقت مبادرة إقامة معارض التوظيف منذ عام 2013، واستمرت من خلالها في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تعزيز التوطين، وربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، فيما يشكل معرض «وظائف 2025» امتداداً لهذه الجهود، ومنصة وطنية تُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من المساهمة في مسيرة التنمية والازدهار.

وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمعرض، مثمناً جهودهم في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التوظيف وتمكين الشباب السعودي.