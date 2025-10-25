دشّن محافظ صامطة الدكتور خفير بن زارع العمري المكتب التعريفي لجمعية المتقاعدين بجازان في محافظة صامطة، بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ بأعضاء المكتب وحثهم على مواصلة العمل الجاد لخدمة المتقاعدين بالمحافظة. وبين أن محافظة صامطة تشتهر بوفرة العلماء والأدباء والمثقفين في كل المجالات، ومنهم نسبة كبيرة من المتقاعدين الذين قدموا الكثير لخدمة الوطن، ووجبت الاستفادة من خبراتهم ورعايتهم من خلال هذا المكتب في ما يعود عليهم بالنفع والفائدة، من خلال ما يقدمه المكتب من برامج عديدة صحية وترفيهية وثقافية وغيرها.