ما المدة المحددة للاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطوّر؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين غير المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال 30 يوماً من تاريخ ظهورها، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وأوضح برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين أن خدمة الاعتراض تُعد من الإجراءات النظامية التي تُمكّن المستفيد من مراجعة حالته وتقديم ما يثبت استحقاقه، على أن يكون الاعتراض مدعوماً بالمستندات والبيانات المطلوبة التي تسند الطلب وتؤكد صحة المعلومات. وأضافت أن المنصة تستقبل الاعتراضات إلكترونياً، وتتم دراسة كل طلب وفق الضوابط واللوائح المعتمدة، لضمان تحقيق العدالة في منح الاستحقاق وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وشروط الأهلية في البرنامج تشمل: أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك زوجة المواطن غير السعودية وأبناؤها، وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من غير السعودي، وأن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة، وألا يتجاوز الدخل الشهري المحتسب الحدّ المانع المحدد وفق عدد أفراد الأسرة، وألا يكون من المقيمين في دور الإيواء أو المراكز الحكومية التي تُنفذ على نفقة الدولة، والالتزام ببرامج التأهيل والتدريب أو التوظيف لمن كان قادراً على العمل، وألا يمتلك المستفيد أصولاً مالية كبيرة أو استثمارات تُشير إلى تحسن وضعه الاقتصادي.

وتهدف الضوابط إلى ضمان توجيه الدعم للفئات الأشد احتياجاً، وتحقيق التكافل الاجتماعي وفق معايير العدالة والشفافية.