وفد المملكة لدى الأمم المتحدة يستعرض جهوده أمام طلاب «هارتفورد العالمية»

التقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فارس العتيبي مجموعةً من طلاب مدرسة «هارتفورد العالمية» المشاركين في المؤتمر السنوي الـ73 لمحاكاة نموذج الأمم المتحدة.

واستُعرضت خلال اللقاء جهود وفد المملكة في لجان الأمم المتحدة المختلفة ومجالات العمل المتعددة، بما في ذلك دعم القضايا الدولية ذات الأولوية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، والعمل الإنساني، وتمكين الشباب.

وتطرق العرض إلى منهجية الوفد في بناء الشراكات، وآليات التوافق وصياغة القرارات داخل المنظومة متعددة الأطراف.

وشارك عددٌ من خبراء الوفد الدائم في حوار مفتوح مع الطلاب، قدّموا خلاله شرحاً لآليات العمل الدبلوماسي وإجراءات التفاوض داخل اللجان، وأجابوا عن استفسارات تتعلق بدور المجموعات الإقليمية، ومسار تبنّي القرارات، وأهمية الأدلة الفنية في دعم المواقف التفاوضية.

وأعرب نائب المندوب الدائم عن تقديره لاهتمام الطلاب بالدبلوماسية المتعددة الأطراف، مؤكداً حرص وفد المملكة على تعزيز تواصله مع المؤسسات التعليمية وبرامج محاكاة الأمم المتحدة بما يسهم في إعداد جيلٍ واعٍ بقضايا السلم والتنمية وحقوق الإنسان.