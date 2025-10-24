استقبل ملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة لوبامبا.

ونقل المهندس الخريجي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الملك ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق، فيما حمّله الملك مسواتي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ولشعب وحكومة المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.