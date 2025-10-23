التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشايخ وأهالي محافظة جزر فرسان، وذلك ضمن زياراتهما التفقدية للمحافظة.

واستمعا خلال اللقاء، إلى حاجات الأهالي في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وتم بحث القضايا التي تهم المحافظة وتسهم في تطويرها، ووجها بمتابعتها والرفع بها، والارتقاء بكفاءة الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تفقد أمير جازان ونائبه عددا من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية في محافظة جزر فرسان.

واطلعا خلال الجولة، على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات البلدية والسياحية والبيئية، مُستمِعَيْنِ إلى شرح من المختصين عن سير العمل ونسب الإنجاز، وما يتم تنفيذه من خطط تطويرية تسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للأهالي والزوار.

كما شملت الجولة الوقوف على عدد من المواقع السياحية والتراثية بفرسان، والاطلاع على مبادرات تنمية الجزر السياحية والمحافظة على المكونات الطبيعية فيها، بما يدعم مكانة جزر فرسان كوجهة سياحية مميزة على خارطة السياحة الوطنية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية مضاعفة الجهود واستكمال المشروعات وفق الخطط الزمنية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية والاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية وتعزيز الجذب السياحي بالمحافظة، مشددا على المتابعة الدائمة لمراحل تنفيذ المشروعات لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لخدمة أهالي فرسان وزوارها، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية المحافظة وخدمة سكانها وزوارها.