نيابة عن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، زار رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، معرض سيئول الدولي ADEX 2025، بجمهورية كوريا.

والتقى على هامش المعرض عددًا من المسؤولين في الجمهورية الكورية، إذ التقى رئيس الجهاز العسكري، وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا آن جيو باك، ورئيس هيئة الأركان الكوري الفريق الأول كيم كيو ها، ووزير برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا سوك جونق جون، ورئيس وكالة التطوير الدفاعي لي كونغ وان، وتم خلال ذلك بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

كما تجول الفريق الحربي والوفد المرافق له في أروقة المعرض، واطلع على أحدث الفرص في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، من خلال الجهات والشركات المشاركة.