استعرضت المملكة، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، رؤيتها المتقدّمة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى حوارات روما المتوسطية «MED Dialogues 2025»، الذي عُقد في مدينة نابولي بجمهورية إيطاليا بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

ومثّل «سدايا» في المنتدى الباحث الخبير الدكتور فيصل العتيبي، إذ شارك ضمن أعمال المنتدى في جلسة نقاش مغلقة حول الجغرافيا السياسية للحوسبة السحابية – السيادة والبنية التحتية الرقمية، وشارك في جلسة حوار مفتوحة حول تطوّرات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وانعكاساته على الأمن والاقتصاد.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود «سدايا» المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، واستعراض التجربة الوطنية الرائدة في بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.