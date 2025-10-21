أوقفت الإدارة العامة للرواتب والأنظمة في وزارة الصحة الصرف التلقائي لبدلات الضرر، ومزاولة الطب الشرعي، والعمل في أقسام العزل، على أن يتم التقديم لطلب صرفها عبر الخدمة الذاتية في نظام موارد اعتباراً من 1 نوفمبر 2025.

وأوضحت الإدارة، أن الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة في رفع كفاءة الصرف المالي وتحقيق دقة البيانات، مشيرة إلى أن صرف هذه البدلات مستقبلاً سيكون بعد التقديم بطلب إلكتروني عبر خدمة «البدلات» في النظام.

وأكدت، أن التنظيم يهدف إلى تحديث آليات العمل وتحسين تجربة الموظف، بما يواكب التحول الرقمي في أنظمة الموارد البشرية داخل القطاع الصحي، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.

ودعت الإدارة جميع الموظفين إلى المبادرة بتقديم الطلبات إلكترونياً اعتباراً من التاريخ المحدد لضمان استمرار الصرف دون تأخير، مقدّرة تعاون منسوبي الوزارة في تطبيق هذا التحديث.