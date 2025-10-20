افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، في «إسلام أباد» الملتقى الثاني لعُلماء باكستان، بعنوان: «تنسيق المواقف ووحدة الكلمة».

وقد أشاد معاليه بالبيان الختامي وما اشتمل عليه من مضامين تعكس الأُفق الواسع والراسخ لعلماء باكستان، منوّهاً بما تضمَّنَه من الإشادة باتفاقية التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والتنويه بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في جهودها لحَلّ الدَّولتين، وما أسفرَ عنه من نجاحٍ دبلوماسيٍّ استثنائي.