أعرب مفتي عام روسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، على ما توليه من اهتمام ورعاية دائمة لمسلمي روسيا.وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بمسلمي روسيا، موضحاً أن اللقاءات المتبادلة والبرامج المشتركة تأتي امتداداً لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا، وما تضمنته من برامج تنفيذية مثمرة.وعبّر عن شكره للمملكة على دعمها ومساندتها لحجاج روسيا خلال موسم الحج الماضي، مبيناً أن ما قدمته الجهات المعنية أسهم في تذليل الصعوبات وتمكين الحجاج الروس من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.واختتم مفتي روسيا تصريحه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بدوام الصحة والتوفيق، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والازدهار، وأن يجزيها خير الجزاء على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.