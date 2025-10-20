نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 19 حتى 22 ربيع الآخر 1447هـ، الدورة العلمية لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم في جمهورية موريشيوس، بحضور عدد من الأئمة والخطباء والدعاة من مختلف مناطق الجمهورية، في أجواء علمية مباركة يسودها النقاش والمشاركة الفعّالة من قبل المشاركين.وأقيمت الدورة على مدى أربعة أيام في قاعة المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة، قدمها الشيخ محمد سليمان البريه، بحضور سفير جمهورية موريشيوس المعين حديثاً في المملكة رياض هوليموث.وركزت على تعزيز الوسطية والاعتدال، وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتحصين المجتمع ضد الانحرافات العقدية، إضافة إلى تمكين المشاركين من الكفاءات والمهارات المعاصرة في الدعوة إلى الله.وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم العلم الشرعي السليم وفق منهج الكتاب والسنة، ورفع مستوى الوعي الدعوي بين الأئمة والخطباء والدعاة وطلاب العلم في مختلف أنحاء العالم.