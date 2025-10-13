كرم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، المتبرعين بالدم في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالحملة وما نتج عنها من نتائج إيجابية أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم المبادرات الصحية والإنسانية التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الحياة، وترسخ روح التكافل والعطاء التي يتحلى بها أبناء الوطن. وقدم أمير المنطقة الشرقية شكره للمتبرعين وثمّن عملهم الإنساني النبيل ومساهمتهم في دعم المنظومة الصحية.

وألقى مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية علوان الشمراني كلمة استعرض فيها نتائج الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي ساهمت في استقطاب 48% من المتبرعين الجدد، بمشاركة 52% من المتبرعين الدائمين، إذ بلغت نسبة الرجال 82%، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 3749 متبرعا، ما يعكس نجاح الحملة في تعزيز ثقافة التبرع بالدم، كما أسهمت الحملة في توفير 8% من فصائل الدم النادرة، وتعزيز المخزون الإستراتيجي للمنطقة لتلبية حاجات المرضى.

وأضاف الشمراني أن الحملة نُفذت في 94 موقعا بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وشهدت تعاونا واسعا من الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في المبادرات الصحية، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية في دعم القطاع الصحي.

وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة الشرقية 25 متبرعا تبرعوا بأكثر من 50 مرة؛ تقديرا لعطائهم الإنساني ومساهمتهم في إنقاذ الأرواح، كما كرم الجهات المشاركة والداعمة للحملة نظير جهودها في إنجاح فعالياتها وتحقيق أهدافها الإنسانية.