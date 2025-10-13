استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الإثنين)، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، يرافقه عدد من القيادات في الشركة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع المياه من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، والذي أسهم في توسع المنظومة وتطورها وتحسين جودة المياه المقدمة لسكان المنطقة الشرقية، وتعزيز استدامتها بكفاءة تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدم الدكتور آل الشيخ مبارك له عرضا حول مشاريع تحسين جودة المياه التي دشنها سموه أخيرا، والتي أسفرت عن توزيع 1.8 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة في المنطقة، عقب الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا مائيا بتكلفة تجاوزت 4 مليارات ريال، تسهم في رفع جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن هذه المشاريع تضمنت مدّ نحو نصف مليون متر طولي من خطوط المياه الرئيسية والشبكات الفرعية، إلى جانب إنشاء 40 خزانا بسعة إجمالية تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب موزعة على 24 محطة ضخ، مبينا أن هذه الحزمة من المشاريع أسهمت في الارتقاء بجودة الحياة لسكان المنطقة، فيما تواصل الشركة تنفيذ مشاريعها التطويرية لرفع كفاءة التغطية وتحسين الخدمة في جميع المحافظات والمدن.

ورفع آل الشيخ مبارك شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته الدائمة لمشاريع الشركة وأعمالها التوسعية في منظومتها المائية والبيئية، مؤكدا مضي الشركة في تنفيذ المشاريع التي وضع سموه حجر أساسها، بما يعزز كفاءة منظومة المياه واستدامتها في المنطقة.