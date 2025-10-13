شهدت محافظة الحرث أمطاراً غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 20 قرية واقعة جنوب المحافظة من الساعة الخامسة إلى إعداد هذا التقرير.

وباتت تلك القرى تعيش الظلام الدامس وسط لدغات البعوض.

وطالب السكان بإيجاد حل لمعاناتهم المستمرة مع هطول الأمطار، وتكرر الانقطاعات، والتعويض عن الانقطاعات اليومية التي تشهدها قرى الراحة والقرى المجاورة لها وكان آخرها مساء اليوم الذي وصل الانقطاع فيه إلى 6 ساعات متتالية.

«عكاظ» بدورها تواصلت مع شركة الكهرباء في جازان، وأكدت أن الانقطاع يعود إلى عطل في الشبكة بسبب الأمطار وجارٍ العمل على إصلاحه.