وزير الإعلام: حريصون على مواكبة الشباب للتأثير الرقمي في صناعة الإعلام

بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، احتفت أكاديمية وكالة الأنباء السعودية للتدريب الإخباري، اليوم (الأحد)، بـ24 طالباً وطالبة من 8 جامعات سعودية شاركوا في معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى بمناسبة اليوم الوطني، في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

وشهدت المناسبة تسليم الشهادات للطلاب المتميزين في المعسكر الذي أتاح للطلاب فرصة تطبيق مهاراتهم في مجالات إنتاج المحتوى الإعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بإشراف نخبة من المتخصصين في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشارك وزير الإعلام الطلاب المحتفى بهم الصور التذكارية، مشيداً بما قدموه من أعمال إبداعية، ومؤكداً حرص الوزارة على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة التي تواكب التحول والتأثير الرقمي في صناعة الإعلام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية «واس» طارق الشيخ أن الأكاديمية ستطلق برنامجاً تدريبيّاً إضافيّاً للطلاب يتماشى مع تميزهم، ويُسهم في تمكينهم في مجال الإبداع الإعلامي من خلال برامج تحتضن المبدعين في هذا المجال.