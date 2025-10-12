بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ضحايا الحادثة المرورية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ لعدد من منتسبي الديوان الأميري.

وقال الملك: «علمنا بنبأ الحادث المروري الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية لعدد من منتسبي الديوان الأميري في دولة قطر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة قطر الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة قطر من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ضحايا الحادثة المرورية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ لعدد من منتسبي الديوان الأميري.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ الحادث المروري الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية لعدد من منتسبي الديوان الأميري في دولة قطر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».