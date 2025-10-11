واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية وعبوات الحليب المخصص للأطفال، للأسر المستفيدة في وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريا وصل منه حتى الآن (67) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,612) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما جرى تسليم (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك معدات لوجستية ومولدات كهرباء وصهاريج مياه، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من معاناته في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع.