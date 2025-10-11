بدءاً من الغد.. تطبيق نظام الدخول الأوروبي الجديد (EES) في إيطاليا

أعلنت السفارة السعودية في إيطاليا بدء العمل بنظام الدخول الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي (Entry-Exit System - EES) اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، داعية جميع المواطنين القادمين إلى إيطاليا إلى الاطلاع على تفاصيل النظام والالتزام بما يتضمنه من إجراءات جديدة.

وأوضحت السفارة أن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل بيانات جواز السفر والخصائص الحيوية للقادمين إلى إيطاليا من خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تأشيرة شنغن (Schengen) لا تزال مطلوبة لدخول إيطاليا وبقية دول منطقة الشنغن.

وبيّنت أن التغيير الوحيد الذي يطرأ بموجب هذا النظام هو تسجيل بيانات القادمين إلكترونياً عند الوصول، بما يشمل بيانات الجواز والخصائص الحيوية.

كما ذكّرت السفارة المواطنين بضرورة الالتزام بشروط تأشيرات شنغن السياحية، والتي تتيح لحاملها البقاء في دول منطقة الشنغن لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً.