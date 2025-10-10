شرطة الباحة تقبض على 3 أشخاص لترويجهم (الشبو)

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطن ومقيم ووافد من الجنسية الباكستانية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.