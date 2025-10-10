إدراج أبناء الأم غير السعودية ضمن الأسر المستحقة للدعم السكني..

أوضحت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والإسكان أن أبناء الأم غير السعودية يُعدّون في حكم الأسرة المستقلة، ويحق لهم التقديم على برامج الدعم السكني في حال وفاة الأب أو إذا كانت الأم هي العائل الوحيد لهم.

وجاء النص في المادة الثالثة – الفقرتين (أ/9) و(أ/10) من اللائحة، حيث نصت على أنه: الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه 25 سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.

الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.

ويعكس هذا التنظيم حرص الوزارة على شمول الفئات ذات الظروف الخاصة ضمن منظومة الدعم السكني، بما يضمن العدالة في توزيع الفرص وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي.

كما يؤكد القرار أن الأم غير السعودية المقيمة في المملكة، متى ما كانت هي المعيلة الوحيدة لأبنائها السعوديين، يُمكن احتساب أبنائها كأسرة مستقلة مؤهلة للدعم، ما يمنحهم فرصة الاستفادة من برامج الإسكان المختلفة سواءً عبر التمويل المدعوم أو الوحدات الجاهزة.

ويأتي هذا ضمن توجه وزارة البلديات والإسكان نحو توسيع دائرة الاستحقاق وفق المعايير الاجتماعية والإنسانية، وضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الفئات المستحقة من تملك السكن الملائم وتعزيز الاستقرار المجتمعي.