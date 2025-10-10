نفّذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من 2025م، أكثر من 47 ألف جولة رقابية على مرافق الضيافة السياحية من فنادق وشقق مخدومة في مختلف مناطق ومدن المملكة، نتج عنها رصد نحو 21 ألف مخالفة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن أبرز المخالفات تمثلت في: مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وإعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق المحددة في قرار العقوبة، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، وفقدان أحد شروط الترخيص، وعدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزلاء في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام «شموس».وبيّنت أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، والتأكد من التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الزوار.وأشارت وزارة السياحة، إلى أنها قامت بتطبيق العقوبات النظامية المقررة على مرافق الضيافة المخالفة، وفقا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه.وشدّدت على جميع مرافق الضيافة، في مختلف مناطق المملكة، بأهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، منوهة أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معاً.