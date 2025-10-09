في خطوة تعكس توجه المملكة نحو استقطاب الكفاءات العالمية، صدرت الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لكلٍّ من رائد الأعمال الأمريكي ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة «أوبر»، وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية.

استقطاب المبدعين ضمن مستهدفات رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات المملكة الهادفة إلى تمكين العقول المبدعة واستقطاب الخبرات المتميزة في مختلف المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

ترافيس كالانيك.. مسيرة ريادية عالمية

ويمثل كل من كالانيك وباغانو نموذجين لرواد أعمال أسهموا في تطوير قطاعات حيوية؛ فالأول يُعد أحد أبرز الأسماء في عالم الشركات التقنية والناشئة، إذ قاد شركة «أوبر» منذ تأسيسها إلى أن بلغت قيمتها السوقية نحو 150 مليار دولار. ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة «كلاود كيتشنز» المتخصصة في المطابخ السحابية، والتي توسعت عملياتها لتشمل الشرق الأوسط تحت العلامة التجارية «كتشن بارك». كما أسس صندوقاً استثمارياً يحمل اسم«10100» لدعم المشاريع في مجالات العقار والتجارة الإلكترونية والابتكار.

جون باغانو.. قيادة المشاريع السياحية الكبرى

أما جون باغانو، الذي يقود حالياً مجموعة البحر الأحمر الدولية، فيمتلك خبرة تمتد لأربعة عقود في تطوير المشاريع السياحية الكبرى. أشرف سابقاً على إنشاء منتجع «باها مار» في جزر البهاما بقيمة 3.6 مليار دولار، ويقود اليوم تطوير مشروعي البحر الأحمر وأمالا بعد اندماجهما في عام 2022، ما جعله ضمن قائمة «قادة السفر والسياحة» لمجلة فوربس الشرق الأوسط لعام 2024.