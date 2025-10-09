وقّعت إمارة المنطقة الشرقية ونادي الصقور السعودي، اليوم (الخميس) في مقر النادي بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون لاستضافة وتنظيم المنطقة الشرقية لفعالية «كأس نادي الصقور السعودي 2025»، والمقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2025م.

مثّل إمارة المنطقة الشرقية في توقيع الاتفاقية وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، فيما مثل نادي الصقور السعودي الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم الفعاليات الوطنية وترسيخ الموروث الثقافي والهوية الوطنية.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي أن استضافة هذه الفعالية تأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، لتعزيز حضور المنطقة في الفعاليات الوطنية واستقطاب الفعاليات النوعية التي تسهم في إبراز الموروث الثقافي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويخصص نادي الصقور السعودي جوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال للفائزين بأشواط مسابقة «الملواح»، تشمل الهواة والملاك والمحترفين والنخبة المحليين، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ثرية لعشاق هذه الهواية مع الحفاظ على روح المنافسة العالية التي تميز هذا المجال.

يُذكر أن «كأس نادي الصقور السعودي» أقيم العام الماضي في محافظة حفر الباطن، حيث يواصل النادي تنظيم البطولة سنوياً في مدن ومحافظات مختلفة بالتعاون مع إمارات المناطق، بهدف تسليط الضوء على موروث الصقارة، وتشجيع الصقارين على ممارسة هوايتهم عبر فعاليات متنوعة، إلى جانب دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية.