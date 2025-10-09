التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.

وشهد اللقاء مناقشة الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة التي تجمع بين المركز وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة، وبحث التطورات الراهنة على الصعيد الإنساني في العالم.

وثمّن توم فليتشر الدور الإنساني البارز الذي تضطلع به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة ومدها يد العون للمحتاجين في دول العالم.