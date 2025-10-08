رأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله عبدالرحمن الربيعة، الاجتماع التناظري الثاني لوكلاء إمارات المناطق للشؤون التنموية لعام 1447هـ، الذي عُقد بمقر إمارة منطقة عسير.وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون التنموية، وأبرز التجارب والمبادرات الناجحة والجهود التنموية بين إمارات المناطق في جميع مناطق المملكة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.