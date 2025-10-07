ثمّن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مؤكدًا أن ذلك يجسّد اهتمام القيادة، بتطوير منظومة البحث والتطوير في القطاع الصحي، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية بما يدعم ريادة المملكة في مجالات الطب والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الجلاجل: «تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة يُمثل خطوة محورية في مسار تطوير القطاع الصحي، إذ يرسخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي، ويدعم بناء اقتصاد معرفي قائم على الأبحاث الطبية والتجارب السريرية، بما يعزز جاهزية النظام الصحي ويرفع كفاءته، في انسجامٍ مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030 لبناء «مجتمع حيوي» ينعم بالصحة وجودة الحياة، و «اقتصاد مزدهر» يقوم على الابتكار لصناعة مستقبل أكثر تطورًا واستدامة».

واختتم الجلاجل تصريحه بالتأكيد أن المنظومة الصحية تمضي في مواصلة جهودها التطويرية بالتكامل مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، في نموذج يُجسّد التنسيق والعمل التكاملي الفاعل، الذي يعزز الربط بين البحث والتطبيق لرفع كفاءة الخدمات الصحية وصولًا إلى نظام صحي مستدام.