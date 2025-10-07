وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح مسجد القبلتين في المدينة المنورة على مدار 24 ساعة، تسهيلاً للمصلين لأداء الصلاة في جميع الأوقات.ورفع أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من رعاية كريمة وعناية دائمة ببيوت الله، وحرصهما الدائم على تعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في هذه البلاد المباركة.وقال: «إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما توليه الدولة من عناية خاصة ببيوت الله، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان؛ بما يجسّد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين».وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، بذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد القبلتين والتيسير على قاصديه، انطلاقاً من مكانته الدينية والتاريخية، وتمكين المصلين من أداء فروضهم بكل يسر وطمأنينة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية شرعت في استكمال الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان جاهزية المسجد على مدار 24 ساعة.من جانب آخر، أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، أن توجيه خادم الحرمين، يؤكد حرص القيادة على العناية ببيوت اللّه وتوفير أقصى درجات الراحة لمرتاديها، لا سيما المساجد التاريخية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين.ولفت إلى جاهزية المسجد للتشغيل على مدار الساعة وتهيئته للمصلين بالخدمات التي تضمن راحتهم، مبيّناً أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية لتطوير بيوت الله، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، ويعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.