أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة في مركز التدريب وخدمة المجتمع، فتح باب التسجيل في النسخة الـ10 من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات، على أن يستمر التسجيل حتى 13 نوفمبر القادم، فيما ينطلق البرنامج في الأول من ديسمبر 2025.

رفع كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية وتأهيلهم على أسس علمية ومهنية للتعامل مع الوثائق والمحفوظات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تطوير آليات الحفظ والتنظيم وضمان الاستفادة المثلى من الوثائق والمحفوظات.

ويتضمن البرنامج مستويين «تأسيسي ومتقدم» يتناول المستوى التأسيسي المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي بما في ذلك أسس تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، بينما يركز المستوى المتقدم على آليات إتلاف الوثائق وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، مما يسهم في تجهيز المشاركين بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لحفظ الوثائق واسترجاعها وتداولها وإدارة هذه الوثائق بطرق فعالة.



ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المركز الرامية إلى رفع مستوى الأداء وتحسين الجودة في إدارة الوثائق والمحفوظات، وتصميم برامج تدريبية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030 تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي.