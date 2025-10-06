أكّد رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ لـ«عكاظ» أن العمل جارٍ على إنتاج فيلم سعودي عالمي، بدعم من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، يعكس ملاحم وبطولات الجيش السعودي، ويكتب سيناريو الفيلم أحد أهم الكتّاب في العالم، حاصل على جائزة الأوسكار، إلى جانب فيلم واقعي آخر عن بطولات رجال وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، وفيلم أجنبي من إنتاج هيئة الترفيه عن معركة اليرموك يتم تصويره في استديوهات الحصن والقدية. وتابع آل الشيخ في رد على أسئلة «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) للكشف عن تفاصيل موسم الرياض 2025: «رغم حصولنا على نحو 30 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية، إلا أن المهم هو النجاح، والجودة، والاعتماد على الشباب السعودي الذي يعمل حالياً مع أعظم المخرجين في المسرحيات وخلف الشاشات.



وأضاف: «نحن حريصون في موسم الرياض على عدد الوظائف، والتعاون مع الجهات الحكومية، وحريصون على ما يرضي ذائقة السعوديين زوّار موسم الرياض».

وشدّد آل الشيخ في رد على أسئلة الصحفيين على أن «موسم الرياض للجميع ولم يتم منع أحد، وقررنا هذا الموسم منح أبناء وبنات الوطن فرصة لأنهم أصبحوا جاهزين للقيام بأفضل العروض، إضافةً إلى دعوة الفنانين السوريين؛ لأنهم يحظون بشعبية كبيرة داخل المملكة، وكذلك في إطار جهود المملكة لدعم سورية الشقيقة».



وتابع: «موسم الرياض للجميع، فنحن لا نحتاج أحداً، والناس تحتاج لنا، والكلام السلبي عن موسم الرياض نسمعه من محيطنا، ولا نسمعه من الجهات الغربية، ولا أعرف إن كان سببه القلق من المشاريع الترفيهية والسياحية في المملكة؟ لكن بصراحة ليس لدي تفسير واضح، موسم الرياض سيقدّر من يقدّره ويحرص على من يحرص عليه».