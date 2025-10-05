«حرس الحدود» يحبط تهريب 21.9 كيلوغرام من الحشيش بجازان
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (21.9) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
أمير المنطقة الشرقية يفتتح «معرض الحرف اليدوية».. غداً
أمير المنطقة الشرقية يفتتح «معرض الحرف اليدوية».. غداً
«حرس الحدود» يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 240 كيلوغراماً من القات بجازان
«حرس الحدود» يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 240 كيلوغراماً من القات بجازان