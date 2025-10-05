أعلنت شركة كولناغي - التي تعد أقدم دار في العالم لبيع اللوحات والتحف - أنها قررت فتح فرع لها في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت صحيفة «ذا آرت نيوزبايبر»، أن كولناغي أسست في عام 1760، وأنها ظلت تتخذ لندن مقراً لها منذ القرن الثامن عشر.

وتعتبر إحدى أهم صالات عرض اللوحات والأثريات السابقة للقرن الـ20.

وسيكون فرع الرياض رابع فروع هذه الدار الفنية العريقة، بعد لندن، ونيويورك، ومدريد. وستكون أول شركة متخصصة في عرض وبيع اللوحات القديمة تلتحق بالمنافسة في سوق اللوحات والتحف السعودية الواعدة.

وذكرت الصحيفة الفنية، أنه يوجد عدد من الأشخاص المهتمين باقتناء لوحات العهود القديمة، غير أن معظم المزادات الفنية في الرياض تهتم بالفن المعاصر، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وكانت شركة سوثبي للمزادات الفنية أقامت مزاداً في الدرعية بالرياض في فبراير الماضي، ليسع لوحات تمثل الفن الحديث والمعاصر، إلى جانب لوحات عدد من فناني الحداثة العرب.

وستقيم شركة بونهامز معرضاً ومناسبة في الرياض من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، سيكون تركيزهما على جذور الحداثة الفنية السعودية. ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله، إنه يتوقع أن تعنى كولناغي ببيع اللوحات والأعمال الفنية الإسلامية، التي تثير اهتمام قطاع واسع من المعنيين بهذه السوق.

وكانت وزارة الثقافة السعودية أعلنت - خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي السعودي، الذي عقد من 29 إلى 30 سبتمبر الماضي - قدوم كولناغي إلى الرياض.