شارك وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع مجلس وزراء الصحة الثامن والثمانين في دولة الكويت.

وأعرب الجلاجل عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تجسد حرص قادة دول المجلس على تعزيز التكامل الصحي الخليجي، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.





وأشار إلى أن الاجتماعات تمثل امتداداً للجهود الخليجية المشتركة، ومتابعة لما تحقق في اجتماع الدوحة العام الماضي، بهدف تعزيز الحضور الصحي لدول المجلس إقليمياً ودولياً، ودعم الشراكات الإستراتيجية مع المنظمات الصحية العالمية والإقليمية.

وأكد الجلاجل أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيراً إلى جهود دول المجلس في إطلاق جائزة الابتكار والتميز الصحي.





وناقشت الاجتماعات خطة عمل لجنة وزراء الصحة، إلى جانب مجموعة من الموضوعات الصحية، منها سبل تعزيز التكامل الصحي، وتطوير المدن الصحية الخليجية، إضافة إلى توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية؛ بهدف مواصلة الجهود لتعزيز التكامل الصحي والتنمية المستدامة في دول المجلس.

وتؤكد مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات التزامها بدورها الريادي في دعم الجهود الصحية الخليجية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصحة بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بجودة توافق أعلى المعايير العالمية.