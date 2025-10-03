فعَّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المنصة التوعوية الذكية داخل عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة، ضمن مبادراته في تعزيز الوعي الشرعي والفكري والاجتماعي باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

وتتميز المنصة التوعوية الذكية بعرض رسائل توعوية وإرشادية مرئية ومتنوعة تخاطب مختلف فئات المجتمع، إضافةً إلى كونها مزودة بخدمة الشواحن اللاسلكية والسلكية التي تُمكّن الزوار من شحن أجهزتهم الذكية أثناء تسوقهم، في بادرة تهدف إلى الجمع بين الفائدة التوعوية والخدمة المجتمعية.

وقد لاقت المنصة إقبالًا من المتسوقين ورواد المراكز التجارية، حيث جمعت بين المحتوى التوعوي والتقنية التفاعلية والخدمات الملموسة.