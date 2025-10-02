تابعوا عكاظ على
البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير
البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير
البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير
البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير
تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية للقطاعات الأمنية، وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى والمتميزين في المهارات الفردية، التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وأقيمت في مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة عسير.

وجمعت البطولة، التي استمرت (5) أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 ربيع الآخر 1447 هـ، (14) فريقًا يمثلون 8 قطاعات أمنية، تنافسوا في مسابقات رئيسة شملت: منافسة الهجوم، والمنافسة التكتيكية، ومنافسة الموانع، ومنافسة البرج.

وهدفت البطولة إلى صقل المهارات التكتيكية لرجال الأمن، ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية الميدانية، وتعزيز قدرات القطاعات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد والإسهام في دعم منظومة الأمن الوطني.

